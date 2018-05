Wallenhorst. Mit einem Festakt haben die Mitglieder des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) St. Alexander ihre Gründung vor 100 Jahren gefeiert. Damals wie heute geht es den Frauen auch im Wallenhorster Zweigverein um gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Zwar sei einiges erreicht worden, „aber längst noch nicht alles“, betonte Maria Flachsbarth als Präsidentin des KDFB in ihrem Festvortrag. „Der Frauenbund heute steht dort, wo er schon vor 100 Jahren war: mitten in einer Gesellschaft, mit offenen Augen und Ohren und dazu mit lauter, vernehmbarer Stimme, die auf die notwendigen Änderungen für ein gerechtes, soziales Miteinander hinweist und dies einfordert.“

Flachsbarth wies darauf hin, dass es den Frauen stets darum gehe, selbst Verantwortung zu übernehmen – auch in Glaubensfragen. Oftmals seien Priester froh, in der Kirchengemeinde engagierte Christinnen zu haben, wenn etwa kein Diakon zur Verfügung stehe. Das bedeute, dass die Kirche ohne Frauen ihr Wirken in der Gesellschaft nicht mehr wahrnehmen könne, erklärte Flachsbarth. „Die Fähigkeiten und Charismen von Frauen sind unverzichtbarer Bestandteil einer partnerschaftlichen und diakonischen Kirche. Ihnen soll die Zulassung zum Diakonat ebenso offen stehen wie Männern. Sie sollen daher auch für den Dienst am Nächsten die sakramentale Weihe empfangen“, verlangte die Präsidentin.

Die wichtige Rolle von Frauen in der Kirche hatte im Festgottesdienst auch Domkapitular Ulrich Beckwermert betont, der den erkrankten Bischof Franz-Josef Bode vertrat. Beckwermert, der zugleich das bischöfliche Personalreferat leitet, lobte die Mitglieder des KDFB dafür, der Kirche ein „lebendigeres Gesicht“ geben zu wollen. Dazu müssten sie manche Formen und Strukturen der Kirche infrage stellen, so Beckwermert.

Der KDFB stehe zudem für die Feier des Sonntags, die im Gottesdienst die Quelle des Lebens suche. „Deshalb läuft der Verband Sturm gegen alles, was den Sonntag zum Alltag macht.“ Auch in gesellschaftlichen Debatten wie zur Sterbehilfe beziehe der KDFB feste Position und lehne die Praxis der Sterbehilfe als unmenschlich ab, so Beckwermert in der Predigt.

Der christlich geprägte Frauenbund hat seine Wurzeln in der um die Wende des 20. Jahrhunderts aufgekommenen sogenannten Frauenfrage. Dabei ging es etwa um die Beseitigung von Benachteiligungen, Bildungsfragen oder gleiche Bezahlung.

Durch das Recht für Frauen, zu wählen, kamen 1919 erstmals auch sechs Aktivistinnen des KDFB in die Weimarer Nationalversammlung. Eine von ihnen, Helene Weber, war später eine der „Mütter des Grundgesetzes“.

Der Verband weist ein starkes Nord-Süd-Gefälle auf: Im Süden dominiert der KDFB, im Norden Deutschlands eher die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd). Bundesweit gibt es derzeit 180000 Mitglieder. Sie sind in 2000 Zweigvereinen und in 21 Diözesanverbänden organisiert. Im Bistum Osnabrück gibt es rund 1000 Mitglieder mit Zweigvereinen in Hollage, Papenburg, Aschendorf und Bremen.

In Wallenhorst wurde der Zweigverein des KDFB am 9. Mai 1918 gegründet. „Dankbar können wir zurückschauen auf die Frauen, unsere Mütter und Großmütter, die mit den Mitteln ihrer Zeit für die Belange von Frauen eingetreten sind“, sagte Margret Bartke, die Vorsitzende des Wallenhorster KDFB. In St. Alexander engagieren sich die Frauen in der Seniorenarbeit und auf sozialpolitischen Themenfeldern. So habe man sich für die Mütterrente stark gemacht und trete für gleiche Bezahlung von Frauen beim alljährlichen „Equal Pay Day“ ein, schilderte Heidi Nagel. Die Schriftführerin zählte zudem auch das karitative Engagement des lokalen Frauenverbandes hinzu. Erlöse aus eigens organisierten Cafés flössen an ein Kinderheimprojekt in Brasilien.