Wallenhorst. Nur einen Steinwurf von ihrer früheren Schule entfernt fanden sich 25 ehemalige Volksschüler aus Rulle ein, um den 60. Jahrestag ihrer Entlassung feiern. Beim Frühstück in der Gaststätte Nieporte wurde viel gelacht, doch auch dunkle Stunden ihrer Schulzeit wurden nicht ausgespart.

Der Lärmpegel im Saal bei Nieporte ist beachtlich. Die Gespräche der Jubilare gehen quer über die Tische, zwei Frauen unterhalten sich im Stehen und einige Nebeneinandersitzende stecken gerade die Köpfe zusammen und lachen miteinander. Vor zehn Jahren waren sie alle das letzte Mal zusammengetroffen, da war 50 Jahre Schulentlassung gefeiert worden. Jetzt werden Erinnerungen an alte Zeiten aufgefrischt, Zeiten, die „mal so, mal so“ gewesen waren, um es mit den Worten von Heidelind Wenzig zu sagen.

„Mal so“, das konnten Stunden gewesen sein, in den die damals 39 Mädchen und neun Jungen unbeschwerte Tage ihrer Schulzeit verbrachten. „Wir sind ins schöne Nettetal gegangen, wo wir Naturkundeunterricht hatten. Da haben wir nicht nur etwas gelernt, sondern auch viel Spaß gehabt“, erinnert sich Renate Stockhowe. „Oder als wir einmal zum Hermannsdenkmal gefahren sind und gleich nach dem Einsteigen in den Bus den Kartoffelsalat und die Würstchen aufgegessen haben“, lacht Maria Kemper.

„Es wurde schlimm geprügelt“

In den letzten Schuljahren wurden sie von Lehrer Lahrmann unterrichtet, der ein exzellenter Musiker war, Organist in der Kirche und Chorleiter. Bei dem wurde nicht nur im Unterricht gesungen. „Hochzeiten, Beerdigungen und bei weiteren Gelegenheiten hatte der uns zum Singen abkommandiert. Das haben wir alle so mitgemacht“, berichtet Wenzig, die mit drei anderen das Treffen organisiert hatte. Wer sich dem gemeinsamen Singerlebnis entziehen wollte, der hatte schwere Strafen zu befürchten gehabt.

Das ist das andere „mal so“.Günter Witte verrät, was dahinter steckt. „Es wurde doch damals schlimm geprügelt. Egal ob Junge oder Mädchen, fast alle Lehrer haben uns geschlagen – und das nicht zu knapp“. Aber die Kinder haben es überstanden, sind acht Jahre nach ihrer Einschulung entlassen worden und haben Berufe in der Industrie und im Handwerk erlernt, sind ins Geschäft der Eltern eingetreten oder haben weiterführende Schulen besucht.

Jeden Morgen einen Kakao

Vor allem die Mädchen haben mit alten Rollenmustern gebrochen und wurden berufstätig. „Damals galt doch noch: De Wichte bruket nix lernen, de hieraten. Aber wir sind unseren Weg gegangen“, so Mia Kemper, die früher Entrup hieß.

Der weitaus größere Teil von ihnen ist in der näheren Umgebung geblieben, nur wenige verließen das Osnabrücker Land. Trotz der räumlichen Nähe sehen sich die früheren Klassenkameradinnen und –raden nur selten, kommen nur zu solchen Gelegenheiten zusammen. Vielleicht ist deshalb auch die Stimmung so herzlich und gelöst, sie haben sich einfach viel zu erzählen. Auch als sich alle erheben, weil sie von Nieporte herüber zu ihrer früheren Schule gehen, die jetzt das Jugendheim ist, lachen alle über die Geschichte, die Heidelind Wenzig über Hubert Wellmann erzählt, einem Klassenkameraden, der heute wegen Krankheit fehlt. „Hubert hat mich jeden Morgen vor der Schule von Zuhause abgeholt. Denn meine Mutter hat ihm immer eine Tasse Kakao gekocht, die er mit Genuss getrunken hat“, gibt sie zum Besten.