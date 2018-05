awen Wallenhorst. 25 Jahre Verkehrswacht Bramsche/Wallenhorst und Umgebung und es bleibt nach wie vor viel zu tun. Das wurde am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung im Wallenhorster Rathaus deutlich. Sowohl Bürgermeister Otto Steinkamp wie auch die Bramscher Polizei-Kommissariatisleiterin Ann Olidges bedankten sich für die gute Zusammenarbeit, die - wie wie auch der Vorsitzende Herbert Bockstiegel sagte - „besser nicht sein kann.“

Aktionen wie „Rummss – Bleiben Sie fair – Wählen sie 110“ seien dafür ein gutes Beispiel. Nach wie vor komme es bei sogenannten Parkremplern regelmäßig zu Unfallfluchten. Die Quote liege bei rund 25-30 Prozent, sagte Oldiges. Auch wenn der Erfolg solcher Initiativen wie das Verteilen von Aufklärungsmaterial kaum messbar sei, bildeten sie einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Zugleich kündigte Oldiges verstärkte Straßenkontrollen an. Es sei schon ein Phänomen, wie viele Autos auf gerade Strecke von der Fahrbahn abkämen. Schuld sei die Ablenkung am Steuer durch Handy oder was immer man auf dem Fahrersitz alles so machen kann, statt sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Hier seien die Menschen sehr erfinderisch. Der Kampf gegen solche Ablenkungen sei ein Aufgabenschwerpunkt für 2018. Die Unterstützung der Verkehrshilfe sei dabei sehr wichtig, weil Aufklärungsgespräche oftmals ganz anders wahrgenommen würden als Kontrollen und Bußgelder.

Sicherheitstraining für Autofahrer

Aufklärungsarbeit leistet auch Henning Kosse. Der stellte den Mitgliedern das Verkehrswacht- Sicherheitstraining für PKW auf dem nahegelegenen Gelände eines Straßen- und Tiefbauunternehmens vor. Auch wenn insbesondere jüngere Besucher zunächst von rasanten Drifts und Agentenwenden träumten und sich dies nicht erfülle, am Ende seien sie doch alle zufrieden. Schließlich gehe es darum, das eigene Fahrzeug in „instabilen Zuständen kennenzulernen, wie man sie zuvor nicht nicht erlebt hat.“ Selbstüberschätzung und Überheblichkeit weicht dabei offenbar schnell einer starken Unsicherheit, machte Kosse beim Thema Notbremsung deutlich: Die ersten Versuche sähen oftmals „so aus, als wenn meine Mutter bei Aldi in eine Parklücke fährt.“

Keinen Hehl machte Bockstiegel aus seiner Meinung zum Urteil des Verwaltungsgerichts in Sachen L87 zwischen Engter und Evinghausen. Statt die Strecke für Motorräder zu sperren, sollen dort nun Rüttelstreifen angebracht werden. Dies treffe alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Rennrad-Fahrer, kritisierte Bockstiegel.

Aufklärungskampagne für Rettungsgassen

Für 2018 will sich die Verkehrswacht insbesondere für eine Aufklärungskampagne zugunsten von Rettungsgassen stark machen. Dieses Thema, gestand Bockstiegel, liege ihm auch persönlich sehr am Herzen. Eine TV-Sendung habe ihm gezeigt, wie unsicher selbst Prominente bei diesem Thema sind. Das habe ihn schockiert.

Abschließend erinnerte Bockstiegel an die 25-jährige Geschichte des Ortsverbandes, der 1993 zunächst als eine Interessengemeinschaft gegründet worden war. Sein Stellvertreter Jörg Grandt wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig, aber neu in ihre Ämter gewählt, wurden Hendrikje Bramscher als Kassenwartin und Günter Steenbock als Kassenprüfer.