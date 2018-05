Wallenhorst. Die Sanierung der Außenanlagen der Alten Alexanderkiche ist fast abgeschlossen. Auf Initiative des Vereins der Freunde und Förderer der Alten Kirche starteten bereits im Oktober die Arbeiten rund um die alte Dame unter den Wallenhorster Kirchen.

Seitdem hat sich einiges getan: Helle Natursteinwege umgeben nun die alte Dorfkirche, Bänke laden zum Verweilen ein, die Jahrhunderte alte Kirchhofmauer ist mit frischen, roten Klinkersteinen bedeckt. Zur Zeit sorgen Landschaftsgärtner für den letzten Schliff: Damit die Dorfkirche bereits zur Eröffnungsfeier im Juni von einem grünen Rasenteppich umgeben ist, wird auf dem weitläufigen Gelände Grassamen ausgebracht: „Das ist der kleine Rest, den wir witterungsbedingt erst jetzt durchführen können“, erläutert Karl Burmeister, Vorsitzender des Vereins der Förderer und Freunde der Alten Kirche, der sich seit über 40 Jahren für Erhalt und Pflege der rund 1200 Jahre alte Kirchanlage einsetzt.

Schon lange haben die Kirchenfreunde die Sanierung der Außenanlage in Angriff nehmen wollen: Pflanzen und Feuchtigkeit hatten die Kirchhofmauer durchdrungen, ein kleiner Teil an der Nordseite war komplett eingebrochen. Für die zahlreichen Hochzeitsgesellschaften sei der Vorplatz häufig zu klein gewesen, um das Ereignis angemessen fotografisch festhalten zu können, berichtet Burmeister. Das Problem: „Uns hat das Geld gefehlt“, muss der Vorsitzende mit Blick auf Gesamtkosten von 160.000 Euro einräumen. Ein Tipp des Landschaftsplaners Jürgen Bührmann hat die Sanierung schließlich doch in greifbare Nähe rücken lassen: Das Amt für regionale Landesentwicklung hatte den Zuschuss für gemeinnützige Vereine aus dem Programm Dorferneuerung auf satte 73 Prozent erhöht. Mit der Gemeinde und dem Bistum hat der Verein weitere Unterstützer gefunden, den Rest der Kosten übernehmen die Kirchenfreunde.

In Absprache mit dem Denkmalschutz von Land und Bistum ist das beliebte Ausflugsziel neben der Sanierung der abgängigen Kirchhofmauer auch optisch aufgewertet worden: „Die Kirche musste freigestellt werden“, beschreibt Jürgen Bührmann mit Blick auf ehemalig wuchernde Strauchbestände seine Aufgabe als Landschaftsplaner. Nach der Sanierung des Kirchplatzes der St.-Johanneskirche in Rulle zeichnet die „Planungsgruppe Bührmann“ nun auch für die Alte Kirche verantwortlich. Auch Wohlfühlcharakter und Aufenthaltsqualität hätten bislang auf dem Kirchgelände gefehlt. Überschüssige Rhododendren und Gestrüpp wurden daher entfernt und sieben Sitzbänke, einige davon in einem Rondell, aufgestellt, die Spaziergängern und Radfahrern Gelegenheit zum Verschnaufen bieten. Der Kirchhof wurde des Weiteren so erweitert, dass auch für das Hochzeitsfoto ausreichend Platz vorhanden ist. Neu gepflasterte Natursteinwege rund um die Kirche erfüllen gleich zwei Funktionen: „Der Pastor kann nun trockenen Fußes zur Sakristei gelangen“, erklärt Burmeister schmunzelnd. Außerdem wurde die Wegeverbindung zum östlich angrenzenden Schleptruper Kirchweg verbessert, der nun ebenfalls über Steinplatten zu erreichen ist.

Der Vereinsvorsitzende zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Es ist eine Verschönerung und eine Erleichterung.“ Grabsteine sind neu aufgestellt worden und mit Natursteinen eingefasst, was den Kirchenfreunden das Rasenmähen ungemein erleichtere, wie Burmeister feststellt. Die weitere Pflege des sanierten Kirchgeländes führt der Verein in Eigenregie durch, denn diese wird nicht durch das Programm Dorferneuerung gefördert.

Die Eröffnung des frisch sanierten Kirchgeländes wird am Mittwoch, 13. Juni um 18 Uhr, mit einem Gottesdienst gefeiert .