Feuerwehrleute aus Wallenhorst mussten am Dienstag einen Mast auf dem Gelände des Motor-Yacht-Clubs demontieren. Aufgrund des starken Windes drohte er umzukippen. Foto: NWM-TV

Wallenhorst. Für die Feuerwehren im Osnabrücker Land war es ein stürmischer 1. Mai. Den ungewöhnlichsten Einsatz am Feiertag hatten aber wohl die Wallenhorster Brandbekämpfer: Sie fanden sich am Dienstag in einem Segelmast wieder.