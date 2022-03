Maria Haensel in ihrem Zimmer in der Lechtinger Seniorenresidenz. Dass ihr verstorbener Mann (Foto oben) mit aufs Bild kommt, ist ihr zu ihrem Hundertsten wichtig. FOTO: Thomas Niemeyer Vom Nesthäkchen zur Geschäftsfrau Reiches Frauenleben: Maria Haensel feiert in Lechtingen 100. Geburtstag Von Thomas Niemeyer | 31.03.2022, 05:55 Uhr

Bauernmädchen in Müschen bei Bad Laer, Mutter zweier Kinder, Ladeninhaberin in Osnabrück - Maria Haensel blickt am Donnerstag in Lechtingen auf 100 Jahre eines reichen Frauenlebens zurück.