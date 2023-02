Am 25. Februar spielt das Blues-Quintett WellBad ein Konzert im Heimathaus Twist. Foto: Heimathaus Twist/Detlef Overmann up-down up-down Konzert am 25. Februar Wellbad will erstklassigen Blues im Heimathaus Twist abliefern Von Harry de Winter | 22.02.2023, 07:42 Uhr

Für Blues in all seinen Spielarten steht das Heimathaus in Twist. Am 25. Februar 2023 tritt hier das Quintett WellBad bei einem Konzert auf.