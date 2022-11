Auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Twist ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Fahrer leicht verletzt Unfall auf A31 bei Twist: Fahrzeug überschlägt sich Von Harry de Winter | 28.11.2022, 16:14 Uhr

Auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Twist ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Norden.