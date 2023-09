Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 16.35 Uhr in südlicher Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen Twist und Geeste. Dabei ist ein niederländischer Lkw in das Auto eines Recklingshausers gefahren, sodass dieser in die Leitplanke prallte.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.