„Diese Chronik enthält viele Details und Neuigkeiten. Zu den Schwerpunkten zählen die Jahre 1775 bis 1788. Zudem finden Hesepertwist und Adorf besondere Beachtung“ erläuterte Bechtluft und fügte hinzu: „Wesentlich ist, dass Adorf gegenüber der damaligen Chronik zur 200-Jahr-Feier mit in die Betrachtung aufgenommen wurde.“ Die ehemalige Grafschaft-Bentheimer Gemeinde Adorf gehört seit der Verwaltungs- und Gebietsreform vom1. März 1974 zur politischen Gemeinde Twist. „Dazu hat die aktuelle Forschung neue Details ans Tageslicht befördert. Ich konnte Gregor G. Santel gewinnen, dazu einen Beitrag für die Chronik beizusteuern. Wir haben uns gut ergänzt, zumal er vordergründig Familienforscher ist“, freute sich Bechtluft, der die Schriftführung der Chronik übernommen hat.

Selbstverständlich wird auch die „wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Twist in den letzten Jahrzehnten“ zusammenfassend dargestellt. Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Internationalen Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen, der seit Juni 2006 besteht.

Lesenswert ist ebenfalls der Beitrag „von ‚Schulzentrum Twist‘ zur ‚Schule am See‘, den der Schulleiter der HRS Twist, J. Gerd Nögel, verfasst hat. Und nicht zuletzt darf das „Bluesmekka im Moor“, das Heimathaus Twist, nicht fehlen. „New York, Tokio, Twist“ ist nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern auch der Titel eines Beitrages, den der Vorsitzende des Heimatvereins Twist, Heiner Reinert, beigesteuert hat. Mit ihm und seinem Team kam nämlich „der Blues ins Dorf“. Bis in die USA gilt das Heimathaus Twist als Top-Adresse für die Blues-Szene. „Über 200000 Menschen waren schon da“, berichtet Reinert in der Chronik.

Aber natürlich offenbart das Buch dem Leser auch andere Geheimnisse. Dazu zählt die Antwort auf die Frage: „Woher kommt der Name Twist?“ Bechtluft ist dem Thema nachgegangen und liefert dazu aktuelle Erkenntnisse. An dieser Stelle sei nur so viel verraten: Die Erklärung, der Name habe etwas mit „Zwist“, niederländisch „twist“ zu tun, passt nicht.