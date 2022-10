Die Polizei musste am Donnerstagabend wegen eines Überfalls zum Lidl in Twist ausrücken. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down Täter entkommen unerkannt Überfall auf Lidl-Filiale in Twist Von Dominik Bögel | 21.10.2022, 06:01 Uhr

In Twist ist am späten Donnerstagabend die Lidl-Filiale am Schwarzen Weg überfallen worden. Die Täter entkamen danach unerkannt.