Beim Dankhochamt, das vom Kirchenchor, der Gruppe „Tarsus“ und vom Kinderchor St. Ansgar/Heilig Kreuz besonders festlich mitgestaltet wurde, standen mit dem Jubilar die Priester Dr. Martin Trimpe, Gerhard Stenzaly, Andreas Pohlmann und Ansgar Lammen sowie der Vorgänger von Michael Schiller in St. Ansgar Hermann-Josef Wessendorf am Altar. Wessendorf verlas zu Beginn der heiligen Messe im Auftrag des Dechanten ein Glückwunschschreiben von Bischof Dr. Franz-Josef Bode. Dieser skizzierte den Weg des Jubilarpriesters: 1960 in Meppen geboren, Abitur bei den Maristen (heute Marianum), Studium in Frankfurt und Freiburg, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Hamburg, Weihe durch Bischof Helmut-Hermann Wittler, Kaplansjahre in Nordhorn und Hagen a.T.W., Jugendpfarrer in Hamburg, Seelsorger in Kirchweye und seit 2007 Pfarrer für drei Twister Kirchengemeinden. „Von Christus als lebendige Zeugen berufene Priester lassen sich immer wieder neu senden, um Gott den Menschen erfahrbar zu machen“, schrieb der Bischof.

Festpredigt

In seiner Festpredigt machte Pfarrer Gerhard Stenzaly mit Blick auf den Lebensweg von Michael Schiller Spuren der heiligen Therese von Lisieux, von der der Jubilar gelernt habe, dass die Beziehung zu Christus auch schmerzhaft sein könne, des an den Folgen seiner KZ-Haft verstorbenen Priesters Karl Leisner und des ehemaligen Twister Kaplans Johannes Dopp, der 1975 für tot erklärt wurde, aus. Beide Priester seien zwar der Macht eines Unrechtsstaates erlegen. Dennoch habe sich in ihrer Schwäche die Kraft Gottes gezeigt, sagte der Prediger und erinnerte in diesem Zusammenhang an den Text auf der Einladungskarte von Michael Schiller und seiner drei Mitbrüder zu ihrer Priesterweihe vor 25 Jahren: „Wir konnten nur glauben und hoffen, dass Gott es will und uns seine Gnade geben wird.“ Und Pfarrer Stenzaly fügte hinzu: „Ein Priester ist Werkzeug in Gottes Hand.“

Menschen zugewandt

Nach dem Gottesdienst gratulierten für die Pfarreiengemeinschaft Agnes Thien und Peter Liedtke und für die Verbände Roswitha Scholten. Pastor Uli Hirndorf, der auch im Namen seines reformierten Kollegen Pastor Hartmut Smoor sprach, bezeichnete Michael Schiller als einen den Menschen zugewandten Seelsorger, der Ökumene nicht nur predige, sondern auch praktiziere. Bürgermeister Ernst Schmitz hob hervor, dass bei Pfarrer Michael Schiller trotz des sich ständig vergrößernden Arbeitsfeldes die Seelsorge nicht zu kurz komme.

Als Jubiläumsgeschenk hatte dieser eine Spende für eine öffentlich zugängliche Mariengrotte im Pfarrgarten erbeten. Die Pfarrfamilien und die Kommune legten dafür den Grundstock.