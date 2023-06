Mit einem speziellen Schaum bringen die Feuerwehrleute aus Twist das Feuer komplett zum Erliegen. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuerwehr rückt mit Atemschutz an Twist: Radlader brennt auf Gelände von Bauernhof komplett aus Von Max Brägelmann | 01.06.2023, 18:54 Uhr

Auf dem Gelände eines Bauernhofs in der Nähe der Gemeinde Twist ging am späten Donnerstagnachmittag ein Radlader in Flammen auf. Die freiwillige Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu bekämpfen.