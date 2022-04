Default Bild FOTO: Archiv Twist Premiere beim Festival 10.09.2007, 22:00 Uhr

Das Internationale Birkholzer Festival (27. bis 30. September) in Twist erlebt am Samstag ein besonderes Ereignis. Eine der herausragenden Bluesbands dieser Bluesnacht - Blues Company - präsentiert live ihre neue CD, die erst vier Wochen später in den Handel geht.