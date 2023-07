Kati Ludewig hat sich in Twist mit einer Physiotherapie-Praxis selbstständig gemacht. Symbolfoto: imago images/Addictive Stock up-down up-down Wärmetherapie und Massage Physiotherapie statt Sparkasse: Kati Ludewig öffnet Praxis in Twist Von Jana Probst | 07.07.2023, 09:05 Uhr

Die Filiale der Sparkasse in der Straße Am Kanal in Twist zieht in das neue Dienstleistungsgebäude am Rathaus. Ein neuer Mieter ist dort schon gefunden: Kati Ludewig hat sich dort mit einer Physiotherapie-Praxis selbstständig gemacht.