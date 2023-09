Schmierige Vorfälle in der Nacht Twist: Mit geklauten Eiern Oberschule und Radfahrer beworfen Von Kristina Roispich | 22.09.2023, 13:13 Uhr Ganze sechs solcher Paletten mit insgesamt 180 Eiern haben die Diebe mitgehen lassen. Symbolfoto: Nestor Bachmann/dpa up-down up-down

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Twist jede Menge Eier gestohlen worden. In derselben Nacht wurde die Oberschule und eine Radfahrerin das Ziel von Eierwerfern.