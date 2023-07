Kira Pollmann aus Twist-Schöninghsdorf hat ihr Spitzenabitur in der Tasche - und damit ein ziemlich sicheres Ticket für den Studienplatz, den sie sich wünscht. Foto: Jana Probst up-down up-down Das hat sie damit vor Kira Pollmann aus Twist hat das zweitbeste Abitur in Niedersachsen Von Jana Probst | 15.07.2023, 06:05 Uhr

Kira Pollmann aus Twist-Schöninghsdorf hat alle Erwartungen übertroffen: Die 18-Jährige hat am Gymnasium Marianum in Meppen das zweitbeste Abiturergebnis in ganz Niedersachsen erzielt. Dem Studienplatz, den sie sich wünscht, dürfte damit nichts mehr im Wege stehen.