In ihrem Zuhause in Twist-Schöninghsdorf hat sich Jennifer Neuhof ein kleines Fußpflegestudio eingerichtet. Foto: Jennifer Neuhof up-down up-down Auch Hausbesuche möglich Jennifer Neuhof eröffnet Fußpflegestudio in Twist-Schöninghsdorf Von Jana Probst | 19.06.2023, 14:22 Uhr

In ihrem Heimstudio in Twist-Schöninghsdorf sorgt Jennifer Neuhof dafür, dass sich die Füße und Fußnägel ihrer Kunden im Freibad und am Strand sehen lassen können.