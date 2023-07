Deutlich länger als ein Jahr hat die Sanierung des 40 Jahre alten Hallenbades in Twist gedauert. Neu gestaltet wurde nicht nur innen, sondern auch der Außenbereich. Foto: Gemeinde Twist up-down up-down Eintrittspreise und Öffnungszeiten Frisch saniert: Das Hallenbad in Twist eröffnet noch in dieser Woche Von Jana Probst | 18.07.2023, 17:26 Uhr

Ursprünglich sollte das Hallenbad in Twist nach der Sanierung zum Ende der Sommerferien 2022 eröffnet werden. Fast ein Jahr später hat das Warten nach langen Verzögerungen und viel Ärger jetzt ein Ende: Noch in dieser Woche können die Twister wieder in ihrem Hallenbad schwimmen.