Lernen im Emsland Franziskusschule Twist: Wann ist der Neubau in Schöninghsdorf fertig? Von Jana Probst | 08.09.2023, 08:34 Uhr Noch erreicht man den Haupteingang des Neubaus der Franziskusschule in Twist-Schöninghsdorf nur über eine Holzplanke. In einigen Wochen sollen hier wieder die Schüler einziehen. Foto: Jana Probst

In Schöninghsdorf ist das Lernen in Containern bald vorbei: Der Zeitpunkt für den Umzug in den Neubau der Franziskusschule steht endlich fest. Wir zeigen, wie es aktuell in dem neuen Gebäude aussieht.