Am Mittwochabend kam es in Twist zu einem Verkehrsunfall. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mit 1,91 Promille Betrunkener Mann fährt in Twist mit Auto in Vorgarten und flüchtet Von Harry de Winter | 19.01.2023, 08:12 Uhr

Am Mittwochabend ist es in Twist zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein betrunkener 37-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in einen Vorgarten und flüchtete danach.