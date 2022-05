Die Straße Hebelermeer in Twist soll saniert werden. Dafür müssten aber 140 Bäume gefällt werden. FOTO: Harry de Winter Versackungen, Schlaglöcher, Spurrillen Straße in Twist: 140 Bäume müssen für Sanierung gefällt werden Von Harry de Winter | 20.05.2022, 18:21 Uhr

Die Straße Hebelemeer in der Gemeinde Twist ist in einem sehr schlechten Zustand. Bislang war eine Sanierung zu teuer. Nun kommt aber Bewegung in die Sache.