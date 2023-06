Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down See in Twist Mann stirbt bei Badeunfall im Emsland Von dpa | 25.06.2023, 08:14 Uhr

Bei einem Badeunfall im Landkreis Emsland ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 32-Jährige ertrank am Samstag in einem See an einem Campingplatz in Twist, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.