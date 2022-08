Das Riesenwandbild an der Zappelarena in Twist-Neuringe. FOTO: Harry de Winter up-down up-down 220 Quadratmeter Hallenwand bemalt Riesenwandbild in Twist-Neuringe soll am Sonntag fertig sein Von Harry de Winter | 12.08.2022, 15:45 Uhr

So gut wie fertig ist das riesige Wandbild an der Spielearena in Twist. Sieben Künstler haben daran knapp zwei Wochen gearbeitet. Am Sonntag soll es feierlich eingeweiht werden.