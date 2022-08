Der Schaden nach dem Brand auf dem Reit- und Ponyhof Niers Twist ist immens. FOTO: Harry de Winter up-down up-down Beliebter Festsaal völlig zerstört Großer Schaden nach Brand auf Reit- und Ponyhof Niers in Twist Von Harry de Winter | 15.08.2022, 16:25 Uhr

Am Sonntagmittag ist es in der Mehrzweckhalle des Reit- und Ponyhof Niers in Twist zu einem Brand gekommen. Wie groß der Schaden ist, wird am Tag danach deutlich sichtbar.