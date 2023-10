Seit 35 Jahren wohnen Eberhard und Marion Fischer in ihrem Haus in der Tulpenstraße in Twist-Schöninghsdorf. Mit Ratten haben sie es dort schon vor 18 Jahren zu tun gehabt. Ein Erlebnis von damals wird Marion Fischer wohl nie vergessen: Als sie eines Nachts auf die Toilette wollte, habe in der Kloschüssel eine Ratte auf sie gewartet, erzählt sie noch heute mit Abscheu. Der Einsatz eines Schädlingsbekämpfers habe damals aber schnell Wirkung gezeigt: „Da war eine ganze Zeit lang Ruhe“, sagt Eberhard Fischer.

„Danach hatten wir wohl immer mal welche“, erzählt sein Frau. In diesem Jahr sei die Rattenpopulation allerdings offenbar wieder deutlich gewachsen: Auch am helllichten Tag seien die Tiere zu sehen. Die Nachbarskinder dürften wegen dem Rattenkot nicht mehr im Sandkasten spielen. Tote Ratten hätten schon mitten auf der Straße gelegen.

Diese tote Ratte hat Eberhard Fischer mitten auf der Straße vor seinem Haus gefunden. Foto: Eberhard Fischer

Ratte klettert aus dem Gulli und holt sich die Haselnüssen von der Straße

Johann Niemeyer, der in Nelkenstraße wohnt, hat vor Kurzem vom Frühstückstisch aus beobachtet, wie eine Ratte aus dem Gulli klettert und sich an den Haselnüssen bedient, die auf der Straße liegen, erzählt er. Er habe Rattengift zwischen seinem draußen gelagerten Brennholz verteilt und dort schon drei oder vier tote Tiere gefunden.

Eberhard Fischers Garten grenzt direkt an eine gemeindeeigene Grünfläche zwischen der Nelkenstraße und der Rosenstraße. Seiner Meinung nach sollte dort öfter gemäht werden, um den Ratten ihren Lebensraum zu nehmen. Foto: Jana Probst

Auch Eberhard Fischer hat in seinem Garten einen Kasten mit Rattengift aufgestellt. „So schlimm war das noch nie hier“, ist der 60-Jährige überzeugt. Betroffen sei nicht nur die Tulpenstraße, sondern auch Anwohner in der Nelkenstraße und der Narzissenstraße. Im September hat Fischer die Namen derjenigen gesammelt, die Ratten bei sich gesehen haben: Zehn Einträge hat die Liste bisher.

Eberhard Fischer hat in einer Ecke seines Gartens eine Box aufgestellt, in der Rattengift liegt - zugänglich für die Ratten, aber nicht für Hunde und Katzen. Foto: Jana Probst

Gemeinde Twist beauftragt Schädlingsbekämpfer für Schöninghsdorf

In den vergangenen paar Wochen sei es allerdings besser geworden, sagt Fischer. Denn die Gemeindeverwaltung hat nach einem Hinweis von Anwohnern einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, der auch die Kanalisation bedacht hat. „Es wurden die Schächte mit Gift geködert und entsprechende gesicherte Giftköderfallen aufgestellt“, bestätigt die Gemeinde auf Nachfrage. Die Fallen sollen demnach „bis zur erfolgreichen Bekämpfung“ weiter mit Ködern befüllt werden.

Eberhard Fischer glaubt allerdings, dass die Ratten langfristig von zwei Faktoren in der „Blumensiedlung“ in Schöninghsdorf profitieren. Zum einen könnten sie sich jederzeit auf die Wiese zwischen Nelkenstraße und Rosenstraße zurückziehen, wo vor einigen Jahren noch ein Spielplatz war. Seiner Meinung nach werde die gemeindeeigene Grünfläche zu selten gemäht. „Das ist ja eine pure Nahrungsquelle“, betont Fischer.

Bis vor einigen Jahren stand auf der Grünfläche zwischen Nelkenstraße und Rosenstraße noch ein Spielplatz. Seitdem ist sie ungenutzt. Foto: Jana Probst

Zum Anderen hinterließen die Haselnussbäume in der Nelkenstraße und der Narzissenstraße in diesen Wochen reichlich Nahrung in den Vorgärten und auf der Straße. Die meiste Zeit des Jahres über habe er nichts gegen die Bäume, die allesamt auf Gemeindegrund stehen, erklärt Anwohner Johann Niemeyer. „Im Sommer ist das eine Pracht.“

Anwohner: Haselnüsse bergen Gefahr für Radfahrer, Kinder und ältere Menschen

Im Herbst seien die Nüsse aber nicht nur eine Nahrungsquelle für die Ratten, sondern mit den großen Fruchthüllen auch eine Gefahr für Radfahrer, ältere Menschen und Kinder. Und wenn ein Auto darüber fahre, höre sich das an wie Maschinengewehrsalven.

So sieht es in der Nelkenstraße in diesen Wochen aus, wenn nicht gefegt wurde. Die Fruchthüllen der Nüsse sind nach Ansicht der Anwohner eine Gefahr für Kinder und ältere Menschen. Foto: Eberhard Fischer

Zusammen mit Nachbarn hat Eberhard Fischer sein Anliegen in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrwesen im September vorgetragen. Schon am nächsten Tag habe sich Bürgermeisterin Petra Lübbers die Situation vor Ort persönlich angeschaut, erzählt er.

Nach diesem Ortstermin reagierte die Gemeinde schnell: Zusätzlich zum Einsatz der Kehrmaschine, mit der ein Mitarbeiter der Gemeinde regulär einmal in der Woche durch die Blumensiedlung fährt, sei der Bauhof mit einer zusätzlichen Reinigung der Straße beauftragt worden, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit. Zudem wurde in der Nelkenstraße ein Container aufgestellt, in dem die Haselnüsse deponiert werden könnten. Auf Hinweis der Anwohner werde dieser nach Bedarf gegen einen leeren ausgetauscht.

Nachdem ein Mitarbeiter der Gemeinde mit der Kehrmaschine in der Blumensiedlung unterwegs war, ist der Container in der Nelkenstraße randvoll. Foto: Jana Probst

Trotz der Reinigung durch den Bauhof müssten die Anwohner in diesen Wochen aber auch selbst noch aktiv werden, gerade bei Wind, sagt Niemeyer. „Wir können nicht jeden Tag, jede Stunde fegen“, betont er. Deshalb sei er dafür, die Haselnussbäume entweder stark zu stutzen oder ganz zu fällen.

Dieses Anliegen haben einige Anwohner auch in der Sitzung des Gemeinderates am 5. Oktober vorgetragen. Dem Fällen der Bäume erteilte Andreas Schwieters vom Fachbereich Bau und Planung allerdings eine Absage. „Ohne Weiteres können wir die Motorsäge da nicht ansetzen“, erklärte er in der Sitzung.

Über Fällen der Haselnussbäume muss der Gemeinderat entscheiden

Die Haselnussbäume zu pflanzen, sei seinerzeit durch den Gemeinderat beschlossen worden. Einen Beschluss, sie zu fällen, müsse ebenfalls der Rat fassen. „Das kann die Verwaltung nicht entscheiden.“ Laut Mitteilung der Gemeinde ist für den kommenden Winter allerdings ein Kronenpflegeschnitt geplant - so weit, dass die Bäume den festgelegten Mindestabstand vom Fahrbahnrand nicht überschreiten.

In Bezug auf die Ratten spielten die Haselnussbäume allerdings keine große Rolle: „Der Schädlingsbekämpfer teilte uns mit, dass die Haselnüsse nicht das Problem der größeren Rattenpopulation in diesem Gebiet sind“, heißt es dazu in der Mitteilung der Gemeinde. Der Fachmann gehe stattdessen davon aus, „dass der Auslöser eine Hühnerhaltung oder ähnliches“ ist.

Die Grünfläche zwischen Nelkenstraße und Rosenstraße werde nach einem festgelegten Pflegeplan einmal im Monat gemäht, heißt es weiter von der Gemeinde. Das Gras stehe aufgrund des vielen Regens vielleicht etwas höher als üblich. Die Verwaltung sei allerdings immer offen für Vorschläge von Bürgern, wie die Fläche weiter genutzt werden könnte.