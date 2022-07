In Containern auf dem Schützenplatz in Schöninghsdorf ist die Hausarztpraxis von Dr. Oepke Hendrik Haagsma nun zu finden. FOTO: Ina Specker up-down up-down Wiedereröffnung am Montag Twist: Hausarztpraxis Haagsma nun in Containern auf Schützenplatz Von Harry de Winter | 15.07.2022, 16:25 Uhr

Bei der Geldautomatensprengung in Twist im Mai wurden auch die Räume der Arztpraxis Haagsma zerstört. Nun ist die Praxis in Container auf dem Schützenplatz in Schöningsdorf umgezogen.