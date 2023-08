Signale der Polizei ignoriert Polizeieinsatz: Verfolgungsfahrt endet in Meppen mit Unfall Von Julia Mausch | 04.08.2023, 10:21 Uhr Zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es am Donnerstag im Emsland gekommen. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down

Zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es am Donnerstag in Twist gekommen. Die Fahrt endete in Meppen - mit einem Unfall.