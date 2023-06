Bei dem Mann handelt es sich laut einer Mitteilung der Polizei um den 55-jährigen Martin Sulmann aus Twist. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzmattes Pedelec der Marke „KTM“, Modell Cento 10 Plus. Die Fahrradrahmennummer lautet: KS210522833. Am Gepäckträger waren zwei

Fahrradtaschen angebracht. Die Fahrradtaschen waren schwarz mit orangefarbenen

Applikationen und am Lenker befand sich auch eine Fahrradtasche.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können oder eine Person bemerken, die Martin Sulmann sein könnte, sich bei der Polizei Meppen unter Tel. 05931 9490 oder dem Notruf 110 zu melden.