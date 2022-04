Die Feuerwehr Twist konnte schlimmeres verhindern. (Symbolfoto) FOTO: Imago Images / Fotostand / Gelhot War es Brandstiftung? Papiertonne an Ansgarschule in Twist in Brand geraten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.04.2022, 15:19 Uhr

Unbekannte haben am Samstagabend auf dem Gelände der Ansgarschule (Grundschule) an der Ansgarstraße in Twist eine Papiertonne in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.