Der Traum vom Eigenheim kann im Baugebiet in Twist-Siedlung verwirklicht werden. Foto: Gemeinde Twist up-down up-down 650 bis über 1000 Quadratmeter Neues Baugebiet in Twist-Siedlung: 40 Grundstücke noch frei Von Harry de Winter | 20.03.2023, 15:06 Uhr

In Twist-Siedlung hat die Gemeinde nun neue Baugrundstücke für alle Bauwilligen im Angebot. So groß sind die Bauplätze, das kosten sie und so darf man dort bauen.