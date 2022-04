Umso größer war das Erstaunen sowohl über die variantenreiche Produktpalette des Fahrzeugbauers, der seit fast zehn Jahren in Twist ansässig ist, als auch über die Firmenphilosophie bei der Vermarktung der Sattelauflieger, Stufensattel, Anhänger und Sonderfahrzeuge. Man suche die Partnerschaft zum Fahrzeugbauer bzw. Wiederverkäufer und baue bewusst keinen eigenen Markennamen beim Endkunden auf, erklärte Juniorchef Ralf Saatkamp. Indem man auf einen teuren Vertrieb verzichte, sei man in der Lage, die auf die speziellen Wünsche der Auftraggeber abgestimmten Produkte zu äußerst günstigen Konditionen anzubieten. Zur Strategie gehöre, dass man durch die Zusammenfassung des Bedarfs mehrerer Fahrzeugbauer günstige Einkaufskonditionen und eine sehr effiziente Fertigung sicherstellen könne. Jedem Grundtyp ist eine Vielzahl an Fertigungsvarianten zugeordnet.

„Nahezu 100 Prozent der bei uns hergestellten Fahrzeuge verlassen das Werk mit dem Logo und Namen unserer Kunden“, unterstrich Saatkamp. Wöchentlich verlassen rund 75 bis 80 Fahrzeuge den Betrieb, in dem 180 Mitarbeiter, darunter Konstrukteure und Industriemechaniker, Ingenieure und Kfz-Mechatroniker, Stahlbauer und Tischler tätig sind.

Den Exportanteil – man liefert in fast alle Länder Europas – bezifferte er mit 85 Prozent. 97 Prozent des Umsatzes würden außerhalb des Emslandes erzielt. Da der deutsche Markt für die in Twist gefertigten Produkte noch ausbaufähig sei, habe man die Weichen auf Wachstum gestellt. Dass System Trailers damit Ernst macht, wurde den Gästen nach einem Rundgang mit Blick auf die modernen Montagelinien beim Anblick der Baustelle deutlich, auf der die Fundamente für eine 6000 Quadratmeter große Halle bereits liegen. Reinhard Winter sprach von einer „grandiosen Entwicklung eines noch relativ jungen Unternehmens“. Am Beispiel System Trailers werde das emsländische Erfolgsrezept deutlich: Klassisches Familienunternehmen, dessen Inhaber Kompetenz und Mut zum Risiko zeigen und dessen Mitarbeiter qualifiziert und hoch motiviert ans Werk gehen.