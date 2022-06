Der Festgenommene wollte am Mittwochmittag offenbar den Mann, den er zuvor bedroht hatte, persönlich in Twist aufsuchen. (Symbolfoto) FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt Messer und Schlagstock gefunden Nach Bedrohung im Internet: Polizei nimmt Mann in Twist fest Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.06.2022, 16:17 Uhr

In der Straße Auf dem Bült in Twist ist am Mittwochmittag ein 27 Jahre alter Mann festgenommen worden. Die Polizei wirft dem Niederländer vor, einen Twister im Internet bedroht zu haben.