In Twist ist es in der Nacht zu Mittwoch an der Ansgarschule zu einem Brand gekommen. FOTO: Gemeinde Twist/Feuerwehr Feuerwehr im Einsatz Mülltonnen und Container brennen an Ansgarschule in Twist Von Harry de Winter | 15.06.2022, 11:33 Uhr

In Twist ist es in der Nacht zu Mittwoch an der Ansgarschule zu einem Brand gekommen. Mülltonnen und -Container standen in Flammen.