Schon seit Jahren sind die Landesstraße L47 zwischen Rühlerfeld und Twist und der dazugehörige Radweg in einem schlechten Zustand - so schlecht, dass die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) im Geschäftsbereich Lingen die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt hat.

Trotzdem ist eine vollständige Sanierung der Straße nicht in Sicht: Im Vergleich mit anderen Landesstraßen in Niedersachsen sei die Fahrbahn nicht so schlecht, dass akuter Handlungsbedarf bestehe, hatte ein Sprecher der Behörde noch im Frühjahr mitgeteilt. Zudem fehlten die Gelder für einen Vollausbau, der aufgrund der tiefer liegenden Moorschichten unterhalb der Straße teuer werden würde.

Die L47 zwischen Rühlerfeld und Twist im Frühjahr 2023: Seit Jahren sind Fahrbahn und Radweg in einem schlechten Zustand. Archivfoto: Harry de Winter

Bisher mussten sich die Twister also mit der Straße und dem zum Teil abgesackten Radweg arrangieren - nachdem zuletzt in einer Bürgerbefragung in Rühlerfeld und Rühlermoor jeder vierte Teilnehmer eine Sanierung der L47 gefordert hat.

Landesbehörde will „Lösungsmöglichkeiten“ mit Twister Bürgern diskutieren

Nun kommt offenbar doch wieder Bewegung in die Sache: Wie Twists Bürgermeisterin Petra Lübbers im Gemeinderat verkündet hat, war die Verwaltung gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde weiterhin bemüht, eine Lösung für die marode Straße zu finden. Diese Bemühungen seien nun zu einem Ergebnis gekommen: Die Bürgermeisterin sprach von „Lösungsmöglichkeiten“, die den Bürgern der Gemeinde Twist bei einer öffentlichen Versammlung vorgestellt werden sollen.

Ziel ist laut Lübbers eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, von der sich die Straßenbaubehörde auch Rückmeldungen und Vorschläge aus der Bevölkerung verspreche. Wie diese Lösungsmöglichkeiten im Einzelnen aussehen, erklärte Petra Lübbers nicht. Fest steht dagegen der Termin für die Bürgerversammlung: Am Donnerstag, 2. November 2023, um 18 Uhr sind alle Interessierten in die Aula der Oberschule Twist eingeladen.

NLStBV: Vollausbau der L47 ist weiterhin keine Option

Konkreter als die Bürgermeisterin wurde auch ein Sprecher der NLStBV nicht: „An diesem Abend Anfang November geht es darum, wie die Situation an der L47 verbessert werden kann“, teilte er auf Nachfrage mit. „Ein Vollausbau der Strecke ist nach aktuellem Stand keine Option. Vor diesem Hintergrund soll es um eine Alternative gehen, die in der Aula der Oberschule vorgestellt werden soll.“

Diese Form der Bürgerbeteiligung werde zum ersten Mal im Geschäftsbereichs Lingen durchgeführt, erklärte der Sprecher des Landesbehörde weiter. Die Menschen vor Ort sollten frühzeitig in die Planungen eingebunden werden. Um eine kurzfristige Lösung handelt es sich dabei offenbar nicht: Mögliche Maßnahmen der Behörde an der L47 sollten „ in möglichst enger Abstimmung mit der Bevölkerung mittelfristig“ auf den Weg gebracht werden, sagte Petra Lübbers in der Gemeinderatssitzung.