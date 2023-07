Der niederländische König Willem-Alexander feiert seinen 57. Geburtstag 2024 mit seiner Familie (von links: Prinzessin Ariane, Prinzessin Alexia, Königin Maxima und Prinzessin Amalia) in Emmen. 2022 fand der Koningsdag in Maastricht statt (im Bild). Archivfoto: picture alliance/dpa/ANP up-down up-down Koningsdag 2024 in Emmen König Willem-Alexander feiert Geburtstag in direkter Nachbarschaft zum Emsland Von Mike Röser | 25.07.2023, 07:52 Uhr

Eine ganze Stadt in Oranje: Die größte Party an einem der schönsten Feiertage der Niederlande steigt 2024 in direkter Nachbarschaft zum Emsland. Der Koningsdag findet 2024 in Emmen statt.