Hochwertiges Mountainbike und Motorrad in Twist gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.04.2022, 12:39 Uhr

In der Straße Schwarzer Weg in Twist sind in der Nacht zu Donnerstag, 14. April, ein Mountainbike der Marke „Tyee AL“ und ein Motorrad der Marke „BMW“ gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.