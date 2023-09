Bekannt ist das Heimathaus vor allem für Blues-Konzerte, die auch in diesem Herbst und Winter im Programm vertreten sind – mit Künstlern, „die internationales Format haben“, betont Heiner Reinert. Er ist Vorsitzender des Heimatvereins und kümmert sich um das Veranstaltungsprogramm. Zum Reinschnuppern in dieses Genre empfiehlt er das Konzert des New Yorker Sängers Tad Robinson und Band am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr.

Diese Band war schon Dutzende Male im Heimathaus Twist

Erneut im Programm ist außerdem ein Dauerbrenner im Heimathaus Twist: die „Simon & Garfunkel Revival Band“ aus Erfurt – zum mittlerweile 87. Mal, sagt Heiner Reinert. Nach wie vor sei das Konzert, das am Freitag, 19. Januar 2024, wieder stattfindet, meistens ausverkauft. Manche Gäste seien schon an die 50 Mal dabei gewesen.

Guido Reuter (von links) und Michael Frank lassen mit ihren Bandkollegen das legendäre Duo „Simon and Garfunkel“ aufleben - hier bei einem Auftritt in Bramsche. Foto: Lena Weimer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Natürlich treten ab Ende September auch einige Bands und Musikgruppen auf, die zum ersten Mal im Heimathaus Twist vertreten sind. Heiner Reinert hat uns vier seiner Highlights vorgestellt:

Metal mit Ukulele: „Mandowar“

Die Mitglieder von „Mandowar“ um Sänger Nils Hofmann (Mitte) bezeichnen sich selbst als Country-Folk-Metal-Band. Foto: Mandowar/Stephan Klement Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum ersten Mal im Heimathaus Twist steht die Band „Mandowar“ aus Wetzlar auf der Bühne. Metalfans dürften bei diesem Namen stutzig werden – und das zurecht: Das Trio hat sich nach der US-amerikanischen Kultband „Manowar“ benannt und spielt mit Mandoline, Ukulelen-Bass und Gitarre seine ganz eigenen Akustikversionen der Hits von AC/DC, Metallica, Iron Maiden oder eben Manowar. Heraus kommt eine sanftere Mischung aus Rock, Country und Polka, aber auch mal ein Mashup von Queen und Rage against the Machine. Das Konzert beginnt am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr.

Bekannte Chansons neu übersetzt: „Von Brel bis Piaf“ mit Dirk Schäfer

Beliebt und oft ausverkauft sind die Chansonabende im Heimathaus, sagt der Vorsitzende des Twister Heimatvereines. Der Nächste steht schon vor der Tür: Am Sonntag, 8. Oktober, um 20 Uhr kommt Dirk Schäfer mit seinem Programm „Von Brel bis Piaf“ nach Twist. Dafür hat der Sänger und Theaterschauspieler Lieder von Jacques Brel, Edith Piaf, Georges Brassens und Boris Vian neu ins Deutsche übersetzt. Begleitet wird er von Karsten Schmack am Akkordeon.

Ein Weihnachtskonzert der anderen Art: „MoZuluArt“

Seit ihrer Gründung vor mehr als zehn Jahren mixt das Quartett „MoZuluArt“ aus Wien klassische mit afrikanischer Musik. Foto: MoZuluArt/Lukas Beck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer in der Vorweihnachtszeit eine Pause braucht von „Last Christmas“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“, kann im Heimathaus Weihnachten auf andere Art erleben. Am Donnerstag, 7. Dezember, spielt und singt die vierköpfige Gruppe „MoZuluArt“ aus Wien ab 20 Uhr unter anderem Weihnachtslieder aus der südafrikanischen Zulu-Kultur – und berichtet, wie das Fest dort gefeiert wird. Ramadu (Gesang und Perkussion), Vusa Mkhaya Ndlovu (Gesang) und Blessings Nqo Nkomo (Gesang) stammen alle drei aus Simbabwe, Leiter Roland Guggenbichler (Klavier) ist Österreicher.

Die Gruppe tritt zum ersten Mal im Heimathaus auf – Weihnachtskonzerte mit Bands aus dem Ausland hat Heiner Reinert aber schon mehrfach organisiert. „Dieses Konzept geht wunderbar auf“, betont er. „Wir haben das Haus immer voll.“

Progressive Rock aus Großbritannien: „Galahad“

1985 hat sich die britische Band „Galahad“ gegründet. Foto: Galahad Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Progressive Rock, Elektro, Folk: In eine Schublade stecken lassen sich die Briten von „Galahad“ nicht: Heiner Reinert beschreibt ihre Musik als Mischung aus Folkrock und Mittelaltermusik. Seit 1985 hat die Band aus Dorset in unterschiedlicher Besetzung elf Studioalben herausgebracht, immer geprägt von Stuart Nicholsons charakteristischer Singstimme. „Galahad“ spielt am Samstag, 27. Januar 2024, um 20 Uhr das erste Mal in Twist.

Das vollständige Programm ist auf www.heimathaus-twist.com veröffentlicht. Tickets gibt es auf Vorbestellung per Email, an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.