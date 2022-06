In den Vorbereitungen für die Ausstellung stecken die Mitglieder des OTC Schöninghsdorf (v. l.) mit Daniel Niemeyer, Carsten Niemeyer, Katja Gebben, Reinhold Grommel sowie Ralf Schulte. FOTO: Matthias Engelken up-down up-down Großes Oldtimertreckertreffen Als Dank Motorsound vom Lanz in Schöninghsdorf Von Ruth Germer-Engelken | 18.07.2013, 14:11 Uhr

Der dröhnende Hall eines tuckernden Lanz-Bulldog-Motors ist Musik in den Ohren, der Auspuffqualm Duft in der Nase. Zumindest für die Mitglieder des Oldtimertreckerclubs (OTC) Schöninghsdorf. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, veranstalten die Freunde historischer Schlepper ihr drittes internationales Oldtimertreckertreffen an der Clemens-Schöningh-Straße.