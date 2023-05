Pfarrer i.R. Hermann-Josef Wessendorf (Mitte) kam am Sonntag als Gast zum Twister Bürgerempfang - zumindest dachte er das. Dass ihm Bürgermeisterin Petra Lübbers (links) die Ehrenmedaille der Gemeinde verleihen würde, ahnte er nicht. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (links) war zugegen. Foto: Gemeinde Twist up-down up-down Mitglied in vier Schützenvereinen 30 Jahre in Twist: Gemeinde überrascht Pfarrer Wessendorf mit Ehrenmedaille Von Jana Probst | 10.05.2023, 17:45 Uhr

Mehr als 30 Jahre lang hat Pfarrer Hermann-Josef Wessendorf das Leben in Twist geprägt, bis er 2007 in den Ruhestand ging. Zum Bürgerempfang der Gemeinde am Sonntag kam er vermeintlich nur als Gast - und ging als Träger der Ehrenmedaille Twist.