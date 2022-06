Die Hausarztpraxis Haagsma in Twist-Schöninghsdorf ist seit der Geldautomatensprengung im Mai geschlossen. FOTO: Ina Specker up-down up-down Betrieb ab Mitte Juli? Geldautomatensprengung: Arztpraxis in Twist setzt auf Notlösung Von Harry de Winter | 28.06.2022, 15:58 Uhr

In der Nacht zum 4. Mai wurde in Twist-Schöninghsdorf ein Geldautomat gesprengt. In dem Gebäude war auch eine Arztpraxis, die durch die Explosion völlig zerstört wurde. So soll es hier nun weitergehen.