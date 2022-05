In einer Filiale der Volksbank in Twist wurde ein Geldautomat gesprengt. FOTO: Marco Schlösser Höhe der Beute unbekannt Geldautomat in Volksbank in Twist Schöninghsdorf gesprengt Von Dominik Bögel | 04.05.2022, 07:22 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Twist gesprengt. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.