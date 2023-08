Tierpark sucht Eigentümer Fund-Schildkörten aus Lingen und Twist jetzt im Zoo in Nordhorn Von Reinhild Wilmes | 17.08.2023, 18:14 Uhr Diese Griechische Landschildkörte ist bei Twist im Emsland gefunden worden. Foto: Tierpark Nordhorn up-down up-down

In den vergangenen Wochen sind im Emsland und in der Grafschaft Bentheim wieder vermehrt Schildkröten gefunden worden, die in der Auffangstation des Tierpark Nordhorn abgegeben wurden.