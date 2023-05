Direkt vor der Franziskuskirche in Twist-Schöninghsdorf trifft die Provinzialstraße (rechts) auf die Franziskusstraße (K202). Das Überqueren der Straße an der viel befahrenen Kreuzung ist oft schwierig. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Gefährliche Kreuzung an Kirche Entscheidung zu Ampel in Twist-Schöninghsdorf ist gefallen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.05.2023, 13:26 Uhr

An der viel befahrenen Kreuzung vor der Franziskuskirche in Twist-Schöninghsdorf kommt es nach Angaben einiger Bürger regelmäßig zu gefährlichen Begegnungen von Autofahren und Fußgängern oder Radfahrern. Nun ist eine Entschärfung der Situation in Sicht.