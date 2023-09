Feuerwehreinsatz in Twist Auto mit Gasantrieb brennt an der L47 in Rühlerfeld Von Marco Schlösser | 14.09.2023, 16:08 Uhr Feuerwehreinsatz in Twist-Rühlerfeld: Der brennende Ford Focus mit Gasantrieb konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Foto: Marco Schlösser up-down up-down

Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Twist-Rühlerfeld gerufen worden. Ein gasbetriebenes Auto brannte an der L47.