Ursache für Brand unklar Grünabfall fängt Feuer: Einsatz auf dem Twist Von Mirco Moormann | 26.07.2022, 12:10 Uhr

Am Montag, 25. Juli, kam es gegen 9.35 Uhr in der Gemeinde Twist in der Straße Hebelermeer zu einem Brand.