Bei einem Großeinsatz entlang der deutsch-niederländischen Grenze kontrollierten die Beamten auch an der A30 bei Bad Bentheim. Foto: NWM-TV up-down up-down Marihuana im Wert von 20.000 Euro Drogenschmuggler springt in Twist aus fahrendem Auto Von Wilfried Roggendorf | 24.03.2023, 19:12 Uhr

Vom Dollart bis Bad Bentheim haben Beamte von Bundes- und Landespolizei sowie des Zolls am Donnerstag in einem Schwerpunkteinsatz grenzüberschreitend nach Straftätern gesucht. Ein besonderer Fang glückte ihnen laut einer Mitteilung der Bundespolizei in Twist.