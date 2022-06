Unter großem Applaus betraten die Musiker die Bühne, um ihrer englischen Vorlage „Dire Straits“ einen mehr als angemessenen Tribut zu zollen. Vor ausverkauftem Hause spielte die Band Hits wie „Sultans of Swing“ oder „Money for Nothing“. Der begnadete Leadgitarrist Wolfgang Uhlich stach bei so gut wie allen Stücken besonders hervor. Sein Können erweckte das Saiteninstrument förmlich zum Leben, wenn er seine minutenlangen Soli spielte.

Leidenschaft und Talent

Das waren Leidenschaft und Talent in reinster Form. Die anderen Bandmitglieder standen seinem Einsatz in Nichts nach. Frontmann Peter Spencer schaffte einen charmanten Umgang mit dem Publikum, während dem Bassisten Thomas Fiebig seine Freude am Spiel pausenlos anzusehen war. Für den Song „Private Investigations“ reichte Spencer sein Mikrofon an den Schlagzeuger Jens Gernhoff weiter, der mit tiefer Stimme die Zuhörerschaft weiter anheizte.