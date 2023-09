Bewohner wurden evakuiert Großeinsatz in Twist-Schöninghsdorf: Carport und Dachstuhl brennen aus und | 13.09.2023, 05:16 Uhr | Update vor 1 Std. Von Jana Probst Lea Borner | 13.09.2023, 05:16 Uhr | Update vor 1 Std. Kurz nach Mitternacht ist in Twist-Schöninghsdorf ein Feuer in einem Carport ausgebrochen. Es griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Foto: NWM-TV up-down up-down

Ein brennendes Carport hat in der Nacht zu Mittwoch den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Schöninghsdorf in Brand gesetzt, in dem Geflüchtete untergebracht waren. Die Bewohner konnten rechtszeitig evakuiert werden.