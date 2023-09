Als erstes wird ab dem 11. September 2023 die Landesstraße 47 (Rühlermoor) zwischen der Grenze zu den Niederlanden und Twist in Angriff genommen. Die Baumaßnahme auf insgesamt 350 Metern umfasst die Trockenschädensanierung der Fahrbahn, des Rad- und Gehweges sowie die Erneuerung des Trennstreifens zwischen Fahrbahn und Radweg. Zudem wird ein Teil des Radweges komplett erneuert.

Radverkehr wird umgeleitet

Während der Bauzeit wird die Landesstraße halbseitig gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Verkehr wird in beide Richtungen durch eine Ampelanlage phasenweise durch die Baustelle geleitet. Der Radfahrerverkehr wird über die Gemeindestraßen umgeleitet.

Im Anschluss wird an der Landesstraße 62 (Oldenburger Straße) zwischen Aschendorf und Werlte ab dem 18. September in drei Bauabschnitten der Radweg saniert. Die Gesamtlänge beträgt insgesamt 1,8 Kilometer. Im ersten Bauabschnitt zwischen Neulehe und Papenburg und danach in einem zweiten Bauabschnitt zwischen Neulehe und Neubörger werden die Trockenschäden im Radwegbereich beseitigt.

Ampel regelt den Verkehr

Die Landesstraße 62 wird dafür während der Bauausführung ebenfalls halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen mit einer Ampel phasenweise durch die Baustelle geleitet. Der Radfahrerverkehr wird über die Gemeindestraßen umgeleitet.

In einem dritten Bauabschnitt zwischen Spahnharrenstätte und Werlte werden die Trockenschäden im Radwegbereich unter halbseitiger Sperrung für den Verkehr beseitigt. Der Radfahrerverkehr wird über die Gemeindestraßen umgeleitet.

Ende September sollen die Bauarbeiten beendet sein. Die Baukosten werden auf rund 256.000 Euro beziffert und vom Land Niedersachsen getragen.